G7 Stresa, concerto Gibboni e Dalia per ministri e banchieri

All'Isola Pescatori con musiche di Paganini e Piazzolla

STRESA, 24 MAG – A margine del G7 Finanze in corso a Stresa, ieri sera i maestri Carlotta Dalia, alla chitarra, e Giuseppe Gibboni, al violino, si sono esibiti di fronte agli ospiti internazionali del summit. Il breve momento musicale si è svolto nella piccola chiesa romanica sull’Isola Pescatori, nel lago Maggiore, dove ministri e governatori delle banche centrali delle sette principali economie mondiali hanno anche cenato. I due giovani artisti si sono esibiti proponendo musiche di Nicolò Paganini e Astor Piazzolla, in particolare la Sonata in Mi minore, La Campanella e l’Histoire du tango. L’esibizione, fa sapere il Mef, è stata applaudita e apprezzata dal pubblico. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato come il momento culturale sia stato parte “della magnifica semplicità di questi luoghi che conosco da sempre e che mi ha fatto piacere condividere con i partecipanti di questo G7 sotto la presidenza italiana”. Gibboni, classe 2001, tre anni fa ha vinto il 56/o Premio Paganini di Genova, una delle più importanti manifestazioni violinistiche al mondo. Dalia, classe 1999, ha vinto più di 40 premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Niccolò Paganini di Parma. Insieme, in passato, si erano già esibiti all’Expo Dubai e di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

