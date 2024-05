Galli, Inwit è in linea con il Pnrr ma permessi troppo lenti

agenzia

Ci vogliono 8 mesi per la localizzazione e le autorizzazioni

ROMA, 13 MAG – “Lo scorso anno abbiamo realizzato più di 900 nuove torri continueremo a investire su questo. Una componente importante del nostro piano sono gli investimenti del Pnrr, il piano entro il 2026 porterà alla copertura di 1400 aree che attualmente sono in digital divide”. Lo ha detto il direttore Generale di Inwit, Diego Galli, a margine del primo Sustainability Day del tower operator ‘Il valore delle infrastrutture digitali e condivise’. “Il piano è iniziato nel 2023, è in linea con gli obiettivi e contano di continuare a essere in linea con gli obiettivi. È un piano di sviluppo comunque sfidante perché soprattutto a certi livelli locali a volte si impiega ancora tanto tempo per la localizzazione dei nuovi siti e l’ottenimento dei permessi”, aggiunge Galli. Generalmente ci vogliono 10 mesi per costruire una nuova infrastruttura, spiega, dei quali solo 2 mesi per la struttura tecnica e 8 mesi per la localizzazione e l’ottenimento dei permessi. “C’è stata un’ottima semplificazione a livello centrale – conclude Galli – è importante che venga sempre più recepita in modo integrato a livello locale”.

