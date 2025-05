Galli (Inwit), valuteremo opportunità di crescita se emergeranno

agenzia

Il consolidamento del settore penso che possa far bene a tutti

ROMA, 19 MAG – “Inwit è concentrata sul core business e, se emergeranno opportunità di crescita inorganica, le valuterà”. Lo ha dichiarato il direttore generale di Inwit, Diego Galli, a margine del Sustainability day della società delle torri. “Siamo focalizzati sul nostro core business che sono le torri, le coperture indoor e i progetti di smart city. Intorno a questo core business, se emergono opportunità di continuare a crescere, sviluppare la rete, le guarderemo con la dovuta attenzione”, ha aggiunto. Galli ha parlato anche dei possibili effetti di un consolidamento del settore: “l’Italia ha bisogno di investimenti, quindi l’evoluzione dell’industria che porte a una maggiore sostenibilità e adeguati ritorni per tutti gli operatori, penso possa far bene a tutti”. Se gli operatori mobili dovessero scendere da 4 a 3 Scenari che portano da 4 a 3 operatori “li vediamo neutrali o positivi anche per noi”, ha aggiunto.

