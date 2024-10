Gallo, crescita media annua del 13% del Mol e dell’utile al 2030

agenzia

Facciamo leva su efficienza, innovazione e sostenibilità

MILANO, 07 OTT – L’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo indica una crescita media annua del 13% del margine operativo lordo e dell’utile al 2030 tra gli obiettivi del gruppo al 2030. “15,6 miliardi di euro di investimenti – spiega illustrando il Piano Strategico – daranno un ulteriore forte impulso al percorso di crescita”. La quota più rilevante è “ancora una volta destinata allo sviluppo, alla digitalizzazione e al repurposing del network di distribuzione del gas sia in Italia sia in Grecia”, indica. “L’impegno per un utilizzo diffuso dell’Intelligenza Artificiale – sottolinea – ci consentirà di entrare in una nuova stagione della trasformazione digitale”. “I numeri di questo Piano – afferma il manager – dimostrano come le straordinarie capacità delle donne e degli uomini di Italgas e 2i Rete Gas possano creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, facendo leva su efficienza, innovazione e sostenibilità”. Il manager ricorda poi che per Italgas la trasformazione digitale rimane la “principale leva strategica anche per rafforzare le nostre attività nel settore idrico e nel settore dell’efficienza energetica. “Con 750 milioni di euro – conclude Gallo – continueremo a lavorare per rafforzare il nostro ruolo di player di riferimento nell’acqua, che sconta la carenza di adeguati investimenti intelligenti sulle reti, e per crescere nell’efficienza energetica quale strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica”.

