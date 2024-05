Gallo (Italgas), ‘inaugurato l’anno all’insegna della solidità’

agenzia

Lavoriamo sulle tecnologie per accelerare la decarbonizzazione

MILANO, 14 MAG – “I risultati conseguiti in questo primo trimestre consentono a Italgas di inaugurare anche il 2024 all’insegna della solidità”. E’ il commento dell’amministratore delegato Paolo Gallo che sottolinea “l’ottima crescita in molti casi a doppia cifra” degli indicatori economico-finanziari. In particolare Gallo cita l’aumento del margine operativo lordo “del 9,6% toccando quota 325,7 milioni di euro” e dell’utile netto che “ha sfiorato i 120 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 13,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno”. “Oltre 160 i milioni di euro già investiti – prosegue – che hanno permesso di fornire ulteriore impulso allo sviluppo e alla trasformazione digitale di reti e impianti, in Italia e in Grecia, a sostegno della transizione ecologica al net zero”. “Con l’impegno di tutte le persone di Italgas e dell’intera catena dei fornitori – conclude – continuiamo a lavorare per migliorare costantemente le tecnologie che ci permetteranno di accelerare sul fronte della decarbonizzazione dei consumi e del risparmio energetico a sostegno dello sviluppo sostenibile dei territori e della crescita di valore del gruppo”.

