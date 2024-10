Gallo, ‘Italgas trasforma in realtà la visione del futuro’

agenzia

Crescita a 2 cifre. Da piano ulteriori e ambiziosi traguardi

MILANO, 24 OTT – “Italgas continua il percorso di crescita che ha prodotto solide performance anche nei primi nove mesi del 2024 grazie anche ad una visione del futuro dell’energia che il gruppo sta rapidamente trasformando in realtà”. Lo afferma l’amministratore delegato Paolo Gallo sottolineando che “le reti del gas – smart, digitali e flessibili – sono e saranno uno dei principali volani della transizione ecologica, grazie alla possibilità di accogliere quote crescenti di gas rinnovabili”. Dopo aver sottolineato la “crescita a doppia cifra” dei principali indicatori economici di Italgas, Gallo indica che il Piano Strategico 2024-2030, che contiene l’integrazione di 2i Rete Gas e l’impiego diffuso dell’intelligenza artificiale in tutte le attività del gruppo, “disegna ulteriori e più ambiziosi traguardi in termini di investimenti, raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica e creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

