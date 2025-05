Gallo, l’efficienza energetica è tornata a crescere (2)

agenzia

MILANO, 07 MAG – Sul fronte delle attività per l’efficienza energetica Italgas è al lavoro per proporre una “nuova offerta che vada oltre l’addio al Superbonus”. “Stiamo strutturando l’attività su nuove basi – annuncia l’amministratore delegato Paolo Gallo – e la presenteremo presto”. Le aree di intervento sono i servizi di efficienza energetica per le industrie, per la pubblica amministrazione e per i grandi condomini. “Stiamo ricostruendo un’attività molto stabile e molto solida – conclude Gallo – costruita sul lungo periodo e non su un arco breve come accaduto per il superbonus”.

