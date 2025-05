Gallo, l’efficienza energetica è tornata a crescere

agenzia

Ma il 2025 sarà un anno difficile per l'assenza dei superbonus

MILANO, 07 MAG – Tra i “risultati estremamente positivi per tutte le aree di business” raggiunti da Italgas nel 1/o trimestre dell’anno c’è il ritorno della crescita per le attività di efficienza energetica (Esco). “Sono molto felice di dire che l’efficienza energetica è di nuovo in crescita come previsto per l’anno – afferma l’amministratore delegato Paolo Gallo – anche se il 2025 sarà un anno difficile per a causa del fatto che i super bonus scompariranno completamente”. Nel primo trimestre dell’anno il contributo sui ricavi del gruppo è stato positivo per 3,3 milioni di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA