Gallo, ‘primi risultati nel settore idrico in meno di un anno’

Italgas chiude il semestre con ricavi in calo a 872,3 milioni

MILANO, 24 LUG – “L’impegno di Italgas nel settore idrico ha permesso di conseguire i primi importanti risultati in meno di un anno di attività”. Lo afferma l’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo in occasione della semestrale, che si è chiusa con ricavi in calo del 6,4% a 872,3 milioni di euro, per effetto della contrazione delle attività di efficienza energetica legate ai ‘Superbonus’. In crescita del 12% a 809,1 milioni i ricavi regolati legati alla distribuzione del gas, così come è salito del 10,6% il margine operativo lordo 671,2 milioni. In rialzo del 12% a 401,8 milioni l’utile operativo, mentre il risultato netto è balzato del 13,3% a 241,5 milioni. Nel semestre sono scesi dell’11,2% gli investimenti tecnici a 353,7 milioni, a differenza del flusso di cassa operativo, salito da 319,6 a 529,5 milioni, e dell’indebitamento finanziario netto, in crescita di 195,1 milioni a 6,83 miliardi. “Con oltre 350 milioni di euro già investiti – prosegue Gallo – si rafforza l’attività di sviluppo di reti e impianti da mettere al servizio di una transizione ecologica sostenibile, sicura e competitiva per l’Italia e la Grecia”. “Una quota – sottolinea il manager – attesa in ulteriore crescita, nella seconda metà dell’anno, con gli investimenti che aumenteranno secondo una progressione maggiore”. Nelle attività idriche il gruppo ha messo a disposizione delle Autorità la propria “capacità di execution” per ” mitigare gli effetti delle scarse piogge”, spiega Gallo che sottolinea come “l’applicazione sulle reti idriche delle tecnologie messe a punto per il network del gas ci consentirà di recuperare efficienza e valore per i territori serviti”.

