Gallo, ‘transizione sostenibile non si può affrontare da soli’

agenzia

Alla SDGs Leaders UNconference del 6 febbraio

MILANO, 03 FEB – “La transizione sostenibile non è un percorso che si può affrontare da soli. È attraverso la collaborazione tra aziende, istituzioni e società civile che possiamo generare un impatto concreto e duraturo”. Lo ha detto Marco Gallo, managing director di SDGs Leaders, anticipando i temi della SDGs Leaders UNconference, che si terrà il 6 febbraio 2025 a Milano, presso Banco Bpm. L’incontro è pensato per offrire un’esperienza immersiva e interattiva alle aziende e ai professionisti impegnati nella trasformazione sostenibile in cui i partecipanti saranno coinvolti in tavole rotonde, workshop pratici e discussioni guidate da esperti del settore. Per Gallo “modelli di cooperazione innovativi e sinergie strategiche sono la chiave per superare le sfide della sostenibilità e trasformarle in opportunità di crescita responsabile” e l”UNconference “rappresenta uno spazio privilegiato per costruire queste connessioni e accelerare il cambiamento”. Uno dei momenti più attesi della conferenza è la sessione ‘Partnership for the goals’, in cui saranno analizzati i dati e le strategie emergenti per generare un impatto significativo sull’andamento dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 centrando la discussione sui modelli di collaborazione e innovazione utili al raggiungimento dei goal, attraverso il contributo di partner tecnici come Luiss Business School, ASviS, Motus E e Sostenibile Oggi. Tra gli ospiti, l’esploratrice Chiara Montanari, prima donna italiana a guidare una spedizione in Antartide, porterà la sua esperienza di leadership in ambienti estremi. Un altro momento chiave sarà la round table sulla responsabilità sociale d’impresa, che vedrà esperti e leader aziendali confrontarsi sull’evoluzione del concetto di responsabilità sociale, passando da un approccio puramente filantropico a un’integrazione strategica e misurabile nei processi aziendali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA