Galloni (Reuters), vari governi provano a erodere libertà stampa

Stiamo studiando che fare dopo aver perso posto alla Casa Bianca

ROMA, 13 MAG – “In questo momento, vi sono vari governi che tentano di erodere la libertà della stampa. Noi di Reuters, come altre agenzie, abbiamo perso il nostro posto privilegiato alla Casa Bianca”. Lo afferma la direttrice di Reuters, Alessandra Galloni, nel corso di un appuntamento di “Voci sul futuro”, organizzato dall’ANSA e dall’Asvis in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile. “Avevamo – spiega Galloni – un posto privilegiato nella sala stampa della Casa Bianca in quanto agenzie, perché come pool diffondiamo le notizie a tutti gli altri organi di stampa. Abbiamo perso questa posizione per dar spazio a giornali più vicini all’amministrazione americana”. La direttrice racconta di stare “studiando esattamente cosa fare, in generale, in questo contesto”. “Bisogna continuare a fare il nostro lavoro in modo responsabile, in modo corretto, in modo umile”, è la risposta. I giornalisti “spesso sono considerati arroganti”, osserva Galloni, e aggiunge: “secondo me, l’umiltà del giornalista è importante in come svolgiamo il nostro lavoro e in far sì che le nostre audience ci ascoltino, riconoscendo anche quando si sbaglia. Bisogna anche trovare nuovi modi per comunicare e far diventare le informazioni accessibili”.

