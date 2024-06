agenzia

Sale del 90% negli scambi del pre-market

NEW YORK, 03 GIU – GameStop vola a Wall Street nelle contrattazioni che precedono l’apertura dei mercati dopo che Keith Gill, conosciuto come Roaring Kitty, ha postato su Reddit di avere cinque milioni di titoli della società di videogiochi, acquistati a 21,27 dollari per azione.

