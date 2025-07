GammaDonna TOP50, le imprenditrici italiane più innovative

agenzia

'Italia ancora indietro sul gender gap economic'

TORINO, 21 LUG – In Italia meno del 15% delle startup innovative è a guida femminile e solo un’impresa su cinque è fondata da donne. Il Global Gender Gap Report 20251 del World Economic Forum conferma l’arretramento del nostro Paese nella classifica mondiale sulla parità economica di genere (che scivola al 117esimo posto per partecipazione al mondo del lavoro), mentre i dati del Mimit e della Banca d’Italia evidenziano un problema strutturale nell’accesso a investimenti e risorse. A parità di performance economico-finanziarie, le imprese femminili ricevono meno capitali, a causa di bias impliciti e minore patrimonializzazione. In questo scenario, le Fab50 – la short-list delle cinquanta imprenditrici più innovative del Premio GammaDonna 2025 – si configurano come un’eccezione virtuosa e un benchmark per policy maker e investitori. Donne che guidano imprese capaci di generare valore economico, ambientale e sociale, con modelli di business rigenerativi, inclusivi e ad alta intensità di innovazione. Quest’anno il Premio, giunto alla 21a edizione, ha raccolto candidature da tutta Italia e da ogni settore produttivo. Le 50 imprenditrici scelte si distinguono per la capacità di affrontare le grandi sfide contemporanee – transizione ecologica, digitalizzazione, salute, education, inclusione – con approcci imprenditoriali coraggiosi, scalabili e sostenibili. Tra queste saranno selezionate le 6 finaliste protagoniste il 4 novembre sul palco della Finale a Palazzo Madama, a Torino, nell’ambito del calendario eventi di “Torino Capitale Europea dell’Innovazione 2024-2025”.

