Garante, sindacati rivalutino con responsabilità sciopero 29

'Per non pregiudicare ulteriormente diritti costituzionali'

ROMA, 19 NOV – La Commissione di garanzia sugli scioperi invita i sindacati a ” rivalutare con senso di responsabilità le determinazioni assunte in occasione dello sciopero generale del 29 novembre 2024, per non pregiudicare ulteriormente i diritti costituzionalmente garantiti degli utenti, già interessati nel medesimo periodo da astensioni collettive precedentemente proclamate” . E’ quanto si legge in una nota della Commissione.

