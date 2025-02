Gas, accordo Eni con Egitto e Cipro, nasce hub mediterraneo

agenzia

Da Cipro verso l'Egitto per liquefarlo e mandarlo in Europa

ROMA, 17 FEB – Eni ha siglato un accordo con Egitto e Cipro per lo sviluppo e l’export di gas dal Blocco 6 di Cipro attraverso le infrastrutture esistenti in Egitto, per poi essere liquefatto ed esportato verso gli altri mercati europei. L’accordo – spiega una nota della società – “rappresenta una concreta pietra miliare per la creazione di un hub del gas nel Mediterraneo orientale, facendo leva sulle infrastrutture esistenti in Egitto e posizionando Cipro come produttore ed esportatore di gas”.

