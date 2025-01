Gava, nostra sfida è fare cultura ambientale nel Paese

agenzia

Vice ministro, supporto del Mase alla figura dell'Energy manager

ROMA, 14 GEN – “E’ mancata una cultura ambientale in questo Paese” ma dopo l’attacco della Russia all’Ucraina “è partita una sfida a fare cultura ambientale in tutti i settori”. Lo ha detto il vice ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica, Vannia Gava, intervenendo al convegno “Ambiente e Transizione Energetica: il ruolo chiave degli Energy Manager”, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas e dall’Università Telematica San Raffaele Roma. “Dopo l’attacco della Russia all’Ucraina ci siamo resi conto di quanto eravamo vulnerabili, dipendenti da una fonte e da uno Stato, e siamo partiti subito con la diversificazione delle fonti” di approvvigionamento, “con i fondi per abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie” ha ricordato Gava osservando che dopo lo scopèpio della guerra “ci siamo resi conto di quanto e come si possono risparmiare i consumi domestici”. Come cittadini, ha aggiunto il vice ministro, “è importante avere la consapevolezza dell’uso razionale di tutte le risorse”. A proposito della figura dell’Energy manager – su cui il direttore generale del Consorzio universitario Humanitas Antonio Attianese ha annunciato un master secondo livello – il vice ministro ha detto che “è fondamentale non solo nella prospettiva dei green jobs ma perché mette insieme una serie di tasselli dall’efficientamento energetico al risparmio energetico per cui è parte fondamentale dello sviluppo sostenibile. Gava ha quindi assicurato “il supporto del ministero che darà linee guida e continuerà a dare fondi” per sostenere “l’efficientamento, le Comunità energetiche, la promozione del Gppa, Green power purchase agreement”, e “facciamo parte di collegamento”. Sul territorio, ha concluso, “va continuato il lavoro di cultura amibientale, per far capire che tutte le fonti energetiche non sono infinite e che c’è la diversificazione”.

