Gava ‘pronti alla firma sul decreto rifiuti inerti’

agenzia

Viceministro, 'riduciamo la discarica promuovendo il riutilizzo'

ROMA, 21 MAR – “Il Mase ha cambiato approccio e visione: non più il ministero che blocca ma quello che condivide e aiuta le imprese a mettere a terra gli investimenti”. Lo ha detto la viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava annunciando che il ministero è pronto “alla firma sul decreto inerti”, “con settimane di anticipo rispetto alla scadenza”. Intervenendo all’incontro promosso da Ance, “Le novità in materia ambientale. Dalla nuova disciplina per i materiali da scavo al regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione”, la viceministro ha spiegato che “il lavoro portato avanti sul decreto end of waste inerti è il frutto di questo lavoro incredibile a più mani, condotto ascoltando gli stakeholders e monitorandone gli effetti sul campo per rimuovere le criticità. Siamo pronti alla firma, addirittura con settimane di anticipo rispetto alla scadenza. Presentiamo un documento – ha aggiunto Gava – che porta con sé grandissimi miglioramenti, che semplifica e allarga le maglie del riutilizzo, riducendo la discarica e promuovendo recupero di materiale ed economia circolare”.

