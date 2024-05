Gavagnin (Fim), Wartsila illustri piano industriale attuale

agenzia

Stamani nuovo incontro di coordinamento sindacati-azienda

TRIESTE, 09 MAG – “Abbiamo chiesto che al prossimo incontro ci venga illustrato un piano industriale che non sia quello vecchio già presentato. Un piano che parta dalla data della firma di un ipotetico accordo di programma e che traguardi oltre il 2025”. Lo rende noto il segretario della Fim Cisl di Trieste, Alessandro Gavagnin, al termine dell’ incontro di coordinamento di stamani tra i rappresentanti della Wartsila e i sindacati, in vista appunto dell’Accordo di programma che sancisca l’ingresso di Msc nell’impianto di San Dorligo della Valle per la produzione di carri ferroviari. Stamani sono anche continuate le interlocuzioni tra Wartsila ed Msc. Gli incontri proseguono da ieri e sono concentrati su aspetti tecnici come le modalità e le regole per garantire convivenza all’interno dello stabilimento. Msc e Wartsila dovrebbero ad esempio stipulare un contratto di affitto, per un periodo di tempo che potrebbe oscillare tra i 5 e i 10 anni. Un accordo in tal senso dovrebbe essere raggiunto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

