agenzia
Gb, l’indice composito Pmi scende oltre le stime a 51 punti
Inatteso calo per il settore manifatturiero e dei servizi
MILANO, 23 SET – L’indice composito Pmi scende oltre le stime a 51 punti nel Regno Unito in settembre, contro i 52,7 punti previsti e i precedenti 53,7 punti. Inatteso calo anche per l’indice manifatturiero da 47 a 46,2 punti contro i 47,1 previsti e per quello dei servizi da 54,2 a 51,9 punti a fronte delle stime di 53,4 punti.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA