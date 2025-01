Generali, accordo con Natixis per colosso del risparmio

agenzia

Masse gestite per 1.900 miliardi e ricavi per 4,1 miliardi

MILANO, 21 GEN – Generali e Natixis (gruppo Bpce) hanno sottoscritto un memorandum of understanding non vincolante per far nascere un colosso europeo dell’asset management con masse gestite per 1,9 miliardi e ricavi per 4,1 miliardi. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’alleanza sarà paritetica con un accordo valido 15 anni.

