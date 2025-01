Generali-Natixis avrà 1.900 miliardi di masse gestite

agenzia

Woody Bradford sarà il ceo e Nicolas Namias sarà il presidente

ROMA, 21 GEN – Il colosso europeo dell’asset management che nascerà dall’accordo tra Generali e Natixis (gruppo Bpce) avrà masse gestite per 1,9 miliardi e ricavi per 4,1 miliardi. E’ quanto riporta la nota diffusa oggi da Generali e Bpce. L’intesa prevede la creazione di una società, una joint venture, “controllata in modo condiviso dalle due istituzioni finanziarie – ciascuna con una quota del 50% – e opererebbe sotto una struttura di governance congiunta, secondo equilibrati criteri di rappresentanza e controllo”. Il closing, sottoposto a tutte le necessarie autorizzazioni, è previsto per l’inizio del 2026. La governance della nuova realtà che nasce dall’accordo tra Generali e Natixis prevede una “equilibrata struttura che riflette il controllo condiviso, con il Ceo di Bpce, Nicolas Namias, nominato presidente del consiglio di amministrazione e il Ceo di Generali, Philippe Donnet, in qualità di Vicepresidente”. Woody Bradford, attuale Ceo di Gih, ricoprirebbe il ruolo di Ceo della società e Philippe Setbon, oggi Ceo di Natixis IM, il ruolo di vice Ceo.

