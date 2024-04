Gentiloni, Next Generation Eu non può essere una parentesi

agenzia

"E' formula vincente, non si può archiviarla dopo il 2026"

BRUXELLES, 10 APR – Le sfide per la transizione green e digitale sono “troppo grandi perché un Paese possa affrontarle da solo. Ecco perché dobbiamo pensare e agire in modo europeo”. “L’Ngeu ha mostrato come si può fare. Con il programma in scadenza nel 2026, ora è il tempo per pensare a cosa verrà dopo. Il Next Generation Eu è una formula vincente che non possiamo semplicemente lasciare negli archivi dopo il 2026. Credo che nuovi finanziamenti comuni per le nostre priorità comuni, in primo luogo per la difesa, dovrebbe essere parte della soluzione”. Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni intervenendo al Delphi Economic Forum.

