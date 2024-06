Georgieva, ‘sarebbe saggio avere il Mes in caso di shock’

agenzia

'E' una buona assicurazione per l'Europa'

BRUXELLES, 20 GIU – “Quando hai un’assicurazione contro dei rischi e sei in tempi rischiosi, la usi. Così il Mes: è una buona assicurazione per l’Europa e in questo senso sarebbe saggio avere il Mes disponibile se ci fosse un altro shock”. Lo ha detto la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva, interpellata a margine della conferenza stampa sulla relazione sull’Eurozona sull’Italia e la ratifica del Mes, e su eventuali rischi per la stabilità collegati. “Quando compri un’assicurazione antincendio, non vuoi l’incendio. Lo stesso vale qui – ha detto -. Potremmo non averne mai bisogno ma se serve è bene averlo in aiuto”.

