Germania, fiducia delle aziende oltre le stime a 86,9 punti

agenzia

Era prevista in calo da 86,7 a 85,1 punti

MILANO, 24 APR – Sale oltre le stime la fiducia delle aziende in Germania misurata dall’istituto Ifo. Il dato di aprile cresce da 86,7 a 86,9 punti contro gli 85,1 punti attesi. In ribasso da 87,7 a 87,4 punti l’indice delle aspettative per i prossimi 6 mesi, migliore però degli 85 punti previsti. In progresso la valutazione sulla situazione attuale tedesca da 85,7 a 86,4 punti, contro gli 85,5 previsti.

