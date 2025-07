Germania: le prime pagine

agenzia

BERLINO, 31 LUG – FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: “Il governo presenta un bilancio con 174 miliardi di debiti”. “Cala l’economia tedesca”. “L’assurdità del linguaggio di genere”. “La prossima sovvenzione fallimentare”, a partire dal caso di Intel che decide di non costruire uno stabilimento a Magdeburg. SUEDDEUTSCHE ZEITUNG: “tutti nel governo devono risparmiare”. “Morte nelle montagne”, su Laura Dahlmeier. “Il terremoto in Kamchatka e le sue conseguenze”. DIE WELT: “Klingbeil: il governo deve risparmiare”. “È troppo semplice diventare tedeschi”. “Laura Dahlmeier (1993-2025)”. HANDELSBLATT: “Bosch punta di nuovo alle automobili”. “L’economia americana cresce di più di quanto preventivato”. “Klingbeil annuncia risparmi”. “Trump annuncia nuovi dazi per l’India” BILD: “Laura, noi ti piangiamo”. “Per i tedeschi i biglietti ferroviari sono troppo cari”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA