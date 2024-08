Gianluca Bufo nuovo amministratore delegato di Iren

agenzia

Già ad della controllata Iren Mercato e dirigente dal 2015

TORINO, 08 AGO – Nuovo amministratore delegato di Iren è un manager interno, Gianluca Bufo, attuale amministratore delegato della controllata Iren Mercato. È stato designato, come riferisce una nota del Comune di Torino, dopo che nei giorni scorsi si è riunito il Comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, e Marco Massari, nuovo sindaco di Reggio Emilia. Bufo sarà cooptato nel Consiglio d’amministrazione e da questi nominato ad già dal prossimo settembre, con le stesse deleghe affidate al precedente amministratore delegato. I sindaci hanno espresso “forte apprezzamento nei confronti della società per aver raggiunto un buon grado di efficienza nei servizi erogati alle comunità”. Nell’ultimo periodo, il presidente Luca Dal Fabbro, il vicepresidente Moris Ferretti, il management e tutte le donne e gli uomini di Iren “hanno saputo con professionalità e senso di responsabilità dare il massimo per raggiungere gli obiettivi fissati, in linea con il piano industriale” affermano i sindaci. La nomina di Bufo, viene quindi spiegato, “s’inserisce in un’ottica di continuità aziendale”.

