Giorgetti a Eurogruppo solleva il tema dell’euro forte

agenzia

Fonti Mef, impatto sulle esportazioni, è come un dazio

COPENHAGEN, 19 SET – Durante la riunione dell’Eurogruppo a Copenhagen il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha posto agli altri ministri il tema del cambio euro-dollaro. Secondo il ministro la svalutazione del biglietto verde e l’euro pesante hanno un impatto sulle esportazioni paragonabile a un dazio. Sul tema si è aperto un confronto nella riunione. E’ quanto si apprende da fonti del Mef.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA