Giorgetti, ambizioso 2% Pil chiesto da Nato, nel 2025 all’1,57%

'Obiettivo poco compatibile con vincoli governance Ue'

ROMA, 07 NOV – Sul fronte della difesa, “nonostante gli ingenti stanziamenti assegnati, l’obiettivo del 2% del Pil richiesto dalla Nato risulta molto ambizioso e non del tutto compatibile sotto il profilo in particolare delle coperture con il quadro vigente della governance europea. Alla luce, infatti, degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio arriveremo alla percentuale dell’1,57% nel 2025, dell’1,58% nel 2026 e dell’1,61% nel 2027”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla manovra alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

