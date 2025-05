Giorgetti, America’s cup grande opportunità per Bagnoli

agenzia

'Avrà un effetto positivo anche sul Pil'

ROMA, 15 MAG – L’America’s cup in Italia “fa parte del filotto delle grandi manifestazioni sportive che l’Italia ha ottenuto e che producono anche un effetto positivo in termini economici”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando al dibattito di Sport e Salute agli Internazionali di Roma. In particolare “nell’American’s cup sono venuti a cercarci quindi vuol dire che siamo stati bravi”, ha detto Giorgetti, ricordando il “lavoro sotterraneo di Sport e Salute”. È “una grandissima opportunità per Napoli e Bagnoli, dove lo Stato ha investito tantissimo per rigenerare una situazione compromessa, quindi è un fatto estremamente positivo comunque lo si veda”, ha aggiunto.

