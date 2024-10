Giorgetti, congedi parentali all’80% salgono a tre mesi

agenzia

Ministro, attenzione per famiglie numerose, arriva quoziente

ROMA, 16 OTT – Nella manovra c’è un miglioramento di alcuni istituti dell’anno scorso come i congedi parentali all’80% che passano da due a tre mesi: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Nella manovra – ha spiegato – c’è “attenzione ai redditi bassi che avranno una situazione migliore, nessuno ha una situazione peggiore, non ci saranno nuove tasse mi dispiace deludere le attese”. C’è “un’attenzione particolare alla famiglia con un nuovo sistema di calcolo che favorisca le famiglie numerose, chiamiamolo quoziente familiare”

