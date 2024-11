Giorgetti, crescita incoraggiante, non stupirebbe revisione 2024

agenzia

'Nell'ultimo trimestre il Pil dovrebbe tornare in espansione'

ROMA, 07 NOV – “Guardando indietro, nel corso degli ultimi anni il sistema economico italiano ha mostrato una tenuta superiore alle previsioni di molti. Le stime iniziali di crescita del Pil dell’Istat sono state successivamente riviste al rialzo in misura inedita. Anche alla luce del notevole incremento dell’occupazione sin qui registrato, non sarei stupito da eventuali revisioni al rialzo anche relativamente alle stime preliminari del Pil 2024”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulla manovra. “Le prospettive di crescita a breve termine risultano, nel complesso, ancora incoraggianti”, ha assicurato prevedendo che “nel trimestre finale dell’anno, il Pil dovrebbe tornare in espansione”.

