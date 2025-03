Giorgetti, ‘danni da dazi, ma dimentichiamo globalizzazione’

agenzia

Tante imprese subito concorrenza sleale free trade ineluttabile

ROMA, 12 MAR – “E’ innegabile che la politica di introduzione di dazi annunciata dall’amministrazione americana potrebbe danneggiare l’economia italiana come quella europea e con effetto a catena il commercio globale”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time alla Camera. “Però una cosa in questo momento secondo me va ribadita, di cui forse ci dimentichiamo: arriviamo da decenni di concorrenza totale a livello globale, la mitica globalizzazione, senza regole spesso; oggi abbiamo l’incertezza di quelle che potrebbero essere le ricadute sull’economia dei dazi americani, ma ci dimentichiamo danni effettivi che ha subito l’economia italiana e tante imprese e imprenditori scomparsi grazie alla concorrenza sleale rispetto a una teoria del free trade che in qualche modo si considerava ineluttabile”.

