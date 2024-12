Giorgetti firma il decreto attuativo, Pnrr più veloce

agenzia

Entro 30 giorni il 90% delle risorse richieste

ROMA, 07 DIC – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l’erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Pnrr. La misura, – spiega il ministero – mira a rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento. Per garantire ai soggetti attuatori la liquidità per la realizzazione degli interventi, le amministrazioni provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie, fino alla soglia del 90% del costo dell’intervento a carico del Pnrr, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di trasferimento da parte del soggetto attuatore.

