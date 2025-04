Giorgetti, hub Generali è un valore aggiunto per l’Europa

agenzia

L'intervento del Ministro alla presentazione oggi a Trieste

TRIESTE, 08 APR – “Quando pensiamo a Trieste, è facile pensare innanzitutto alla sua proiezione internazionale”, “punto di connessione culturale e commerciale. Una qualità che ha un valore ancora maggiore, per l’Italia e per l’Europa, nella fase geopolitica che stiamo vivendo. Ma l’occasione di oggi dimostra” la capacità della città di “mantenere slancio verso l’innovazione”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, Ministro Economia e Finanze, in un videomessaggio alla presentazione del nuovo innovation hub di Generali sull’intelligenza artificiale che sorgerà a Palazzo Carciotti, simbolo “del neoclassicismo triestino che diventa centro d’eccellenza per sviluppo dell’IA”. “La competizione tra le grandi potenze oggi si gioca sul piano della tecnologia e la capacità di attrarre competenze finanziarie, tecniche ed umane. L’economia italiana” dipenderanno “sempre più dalla nostra capacità di essere competitivi in questa sfida”. In questo quadro “si colloca il lavoro del Governo per costruire una ‘via italiana all’IA’, per costruire un posizionamento nazionale pragmatico nella corsa all’AI, coerente con le nostre esigenze e capacità. L’ambito sul quale ci stiamo concentrando è quello degli “use cases”, le applicazioni dell’ intelligenza artificiale nei settori manifatturieri e nei servizi finanziari dove, anche grazie al ruolo di Generali, l’Italia ha un ruolo preminente. Mi aspetto che il Carciotti Hub sarà in prima linea in questo sforzo”. Quella di oggi è “una dimostrazione della lungimiranza e dello spirito di squadra con cui Trieste ha deciso di giocare questa sfida nazionale ed europea”. Giorgetti ha segnalato “l’impegno congiunto delle istituzioni e delle sue imprese, a partire da Generali. Il nostro sistema produttivo ha bisogno del ruolo di traino delle grandi imprese, che mantenendo un saldo legame con il proprio territorio ne accompagnino la trasformazione. Inoltre, è grazie al finanziamento all’innovazione delle multinazionali che dobbiamo cogliere il potenziale ancora inespresso nel corporate venture capital”.

