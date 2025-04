Giorgetti, in cdm domani dovrebbe esserci dl acconti Irpef

agenzia

'Faremo sterilizzazione dell'età pensionabile'

ROMA, 17 APR – “Dovrebbe esserci, sì”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se nel consiglio dei ministri previsto domani ci sarà l’atteso decreto correttivo sugli acconti Irpef promesso nelle scorse settimane dal governo. L’intervento dovrebbe consentire l’applicazione, anziché dei quattro scaglioni, delle nuove tre aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto. “Per quanto riguarda l’aspettativa vita, l’ho già detto pubblicamente: chiaramente questa è una delle cose che vogliamo fare, in termini programmatici, di sterilizzare incremento di tre mesi sui 67 anni e sull’età pensionabile dell’anzianità, consideriamo il sistema in Europa uno dei più tra virgolette performanti”, aggiunge Giorgetti rispondendo in audizione. Ai parlamentari che lo invitano a farlo in fretta, il ministro replica: “Per adesso non c’è ancora il decreto per incrementarlo, quindi finché non c’è, non c’è fretta. Magni sta tranquillo”, dice rivolgendosi al senatore di Avs. “Il notevole miglioramento della finanza pubblica nel 2024 descritto nel Documento che ho presentato quest’oggi rappresenta una solida base a fronte dell’incertezza delle prospettive economiche”, dice Giorgetti. “Abbiamo davanti a noi sfide sempre più complesse che richiedono prudenza, decisioni ponderate e strategie condivise a livello europeo. L’Italia – ha detto – continuerà ad operare in maniera credibile e saprà affrontare al meglio il difficile contesto, continuando a difendere la solidità dei suoi conti e a fornire il necessario sostegno al sistema economico e sociale”.

