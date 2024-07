Giorgetti, ‘interventi su pensioni nel quadro sostenibilità’

agenzia

'Dovremmo parlare di trend demografico'

ROMA, 17 LUG – “Eventuali interventi sul sistema previdenziale potranno essere definiti solo “all’interno e in modo coerente alla sostenibilità complessiva della finanza pubblica”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti rispondendo a una domanda nel corso del question time. “Ne discuteremo presto, ha detto, quando il piano strutturale di bilancio di medio termine sarà presentato in base alle nuove regole della governance europea. Interventi legati alla sostenibilità del sistema pensionistico andranno valutati all’interno e in modo coerente alla sostenibilità complessiva della finanza pubblica”. La governance, ha detto ancora, ” ha introdotto esplicitamente la questione dell’ageing della popolazione che non è semplicemente una questione pensionistica ma è soprattutto una questione demografica legata al tasso di natalità. Parliamo spessissimo di pensioni, dovremmo cominciare a a parlare molto più spesso del trend demografico del Paese e se il suo sistema pensionistico è sostenibile in un quadro demografico come quello attuale”. “Da parte mia – ha concluso – non rinnego la giusta aspettativa al pensionamento anticipato. Quello che è stato fatto nell’ultima legge di Bilancio era quello possibile relativamente al quadro di finanza pubblica complesso e io non mi affiderei alle indiscrezioni giornalistiche sul quadro di bilancio prossimo. Non si metta a leggere sui giornali quello che penso perché non corrisponde alla realtà”.

