Giorgetti, ‘puntiamo a 2% Pil per difesa senza stop al Patto’

agenzia

'Nessuna manovra correttiva con minor crescita'

ROMA, 12 APR – “L’obiettivo del ministro Giorgetti è di raggiungere l’obiettivo senza attivare la clausola nazionale” per la sospensione del Patto di stabilità. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Ecofin informale a Varsavia, interpellato su come l’Italia aumenterà la spesa nella difesa. Intende l’obiettivo del 2% del Pil speso nella difesa? “Certo”, ha risposto. Il ministro ha poi escluso che serva una manovra correttiva legata alle minori previsioni di crescita del Paese nel Def (lo 0,6%). “No – ha risposto a una domanda al riguardo -. L’ho sempre detto che noi non avevamo bisogno di cambiare i nostri profili di contabilità anche in relazione alle previsioni di crescita. Certamente questo ci permette il rientro dell’indebitamento meno significativo di quello che avremmo auspicato. Però credo che appunto anche il giudizio dell’agenzia di rating confermino la corretta, prudente, umile, seria e responsabile azione del governo italiano su questa materia”.

