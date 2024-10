Giorgetti, revisione dei valori catastali se usati bonus edilizi

agenzia

Tra le azioni del Psb per sistema fiscale efficiente

ROMA, 08 OTT – Tra le azioni di riforma previste Psb per “rendere il sistema fiscale più efficiente”, c’è anche “l’aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici”. Lo ha indicato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sul Psb alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

