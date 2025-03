Giorgetti, su regole Ue Berlino vuol fare quel che gli pare

agenzia

'Non hanno consultato nessuno'

ROMA, 15 MAR – “Ora i tedeschi hanno deciso che (sulle regole di bilancio europee, ndr) fanno quel cavolo che gli pare. Siccome non gli va bene a loro adesso, fanno il contrario naturalmente senza aver negoziato nulla”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a ‘Tutto un altro mondo – tutta un’altra economia’ ad Ancona, riferendosi al piano di Berlino per spendere per la difesa in deroga ai vincoli di bilancio.

