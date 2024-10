Giorgetti, tasse le abbiamo ridotte, rispondiamo coi fatti

agenzia

Ministro, martedì Dpb in cdm, per il 20 manovra alla Camera

ROMA, 11 OTT – “Sono stato tanti anni all’opposizione, è bellissimo stare all’opposizione, ma chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose. Noi le tasse le abbiamo ridotte”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervistato in videocollegamento all’evento di FdI ‘Far crescere insieme l’Italia’. Giorgetti ha ricordato il taglio del cuneo: “l’abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti”, Il ministro ha sottolineato che “martedì 15 è la data in cui dobbiamo mandare alla Commissione europea il Dpb” e che,il Cdm lo approverà. Per il 20 ottobre – ha aggiunto – potremo presentare” la manovra, “che quest’anno partirà dalla Camera”. Giorgetti ha detto che in manovra “ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita”, ma che ” le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA