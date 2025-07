Giorgetti, ‘un negoziato troppo lungo sui dazi produce danni’

agenzia

'Incertezza costa, meglio compromesso onorevole'

ROMA, 03 LUG – “Il costo sicuro è quello dell’incertezza, un costo sicuro e immediato. Non sapremo il negoziato dove andrà a parare, ma se dura troppo tempo questo produce dei danni. Per questo avevo caldeggiato un compromesso onorevole che mettesse da subito fine all’incertezza che permane e forse permarrà anche la prossima settimana”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando della trattativa sui dazi tra Usa e Ue all’Unione italiana vini. “La partita è molto complessa” perchè sono in gioco gli equilibri geopolitici e geoeconomici mondiali, ha aggiunto.

