Gli indiani di Jindal Steel vogliono comprare Thyssenkrupp

agenzia

Per ora non ci sono dettagli. Positiva la reazione del sindacato

BERLINO, 16 SET – La Thyssenkrupp Ag ha ricevuto un’offerta non vincolante da parte dell’azienda indiana Jindal Steel International per acquisire Thyssenkrupp Steel Europe, è la stessa azienda a comunicarlo. Il gruppo tedesco non ha rivelato ulteriori dettagli se non che l’offerta sarà attentamente vagliata. Il sindacato della Ig-Metall ha accolto positivamente la notizia: “Il fatto che un gruppo siderurgico orientato alla crescita come Jindal voglia entrare come investitore strategico in Thyssenkrupp Steel è fondamentalmente una buona notizia per i nostri dipendenti” ha affermato Juergen Kerner, vicepresidente dell’Ig-Metall, confermando che “i rappresentanti dei lavoratori sono pronti a partecipare in modo costruttivo al processo”.

