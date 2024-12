Gm annuncia 5 miliardi di perdite e svalutazioni in Cina

agenzia

WASHINGTON, 04 DIC – La General Motors ha annunciato che registrerà più di 5 miliardi di dollari in perdite e svalutazioni a causa della ristrutturazione delle sue joint venture in Cina. Affrontando una forte concorrenza nel Dragone che ha portato a forti svalutazioni dei prezzi, la Saic General Motors Corporation sta ristrutturando le operazioni, con conseguenti svalutazioni non monetarie tra 2,6 e 2,9 miliardi di dollari e perdite di capitale di circa 2,7 miliardi di dollari, ha reso noto la casa automobilistica. Gm e la società cinese Saic possiedono ciascuna il 50% della società.

