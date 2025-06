Gostinelli(Enel X),con Pioneer innovazione e transizione alleate

agenzia

Progetto con Adr 'è un esempio di inclusione e integrazione'

ROMA, 03 GIU – Il progetto Pioneer, il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano che riutilizza batterie di auto elettriche, presentato a Fiumicino da Enel e Aeroporti di Roma, che lo hanno sviluppato, “è un progetto innovativo, che ci dice che le batterie esauste possono avere una seconda vita”, ma anche “un progetto inclusivo perché coinvolge tre case automobilistiche diverse (Nissan, Mercedes-Benz e Stellantis, ndr)” e “un progetto di integrazione”, mettendo a fattor comune “la competenza il know-how di aziende e soggetti italiani”, come appunto Enel e Adr. Lo ha detto Francesca Gostinelli, head of Enel X global retail, in occasione dell’inaugurazione del progetto, il primo sistema italiano di storage second-life per la decarbonizzazione dell’hub aeroportuale. Gostinelli ha sottolineato che Pioneer permetterà di abbattere “16mila tonnellate di Co2 nel corso di 10 anni”. E’ un progetto improntato “all’italianità”, rappresentando “un’eccellenza italiana”, e all’internazionalità, in quanto è “un progetto che ha successo può essere scalabile”, ha aggiunto. Pioneer mette in sinergia, ha concluso, “il futuro della mobilità elettrica” e la “flessibilità e l’integrazione dei sistemi”, concetti che rientrano “pienamente nella strategia di Enel”. “Tecnologie come questa – ha concluso – saranno sempre più messe a valore per il futuro”.

