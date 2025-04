Gota (Assogestioni), ‘servono campioni europei del risparmio’

agenzia

In Ue serve meno frammentarietà su norme, vigilanza e mentalità

MILANO, 15 APR – “Stiamo assistendo a un fenomeno di consolidamento, di aggregazioni, all’interno dell’industria, del risparmio gestito” e “se guardiamo ai primi 20 asset manager a livello globale, 14 sono statunitensi e gestiscono il 80% delle masse. Creare campioni europei potrebbe essere una buona idea”. Lo dice Maria Luisa Gota, presidente di Assogestioni, nel suo intervento di apertura della quindicesima edizione del Salone del Risparmio. “I ricavi continuano a scendere, i costi non fanno altro che salire per effetto di fenomeni inflattivi, quindi i fenomeni di aggregazione – prosegue – sono quasi una medicina che la nostra industria prima o poi deve prendere. Per vedere realizzate economie di scala per cui si fanno le aggregazioni e veder rispettate quella regola per cui risultato deve essere più alto della somma delle parti, forse ci serve meno frammentarietà in Europa a livello di normativa, di vigilanza e forse anche a livello di mentalità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA