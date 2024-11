Grafton arriva in Italia per candidati Gen Z e Millennial

agenzia

Presentato il brand globale di Gi Group Holding

MILANO, 31 OTT – Con 130 consulenti e uffici in tutta la Penisola, Grafton, brand globale di Gi Group Holding, arriva in Italia per affiancare le aziende nella ricerca e selezione di candidati Early Gen Z e Millennial con competenze specializzate. La presentazione ufficiale si è svolta il 30 ottobre nella sede di Microsoft a Milano, con un evento introdotto dall’amministratore delegato Francesco Manzini, al quale è poi seguita l’esposizione di uno studio sui ruoli e le competenze nell’era dell’Intelligenza artificiale Generativa e successivamente una tavola rotonda. “Grafton è un brand con 40 anni di storia, – ha detto Manzini a margine dell’evento -, è stato acquisito nel 2018 da Gi Group e da quest’anno è sbarcato ufficialmente in Italia”. L’obiettivo è quello di inserirsi “come società competente in ambito white collar professional” e di posizionarsi “come interlocutore credibile per quanto riguarda le nuove generazioni, Gen Z e Millenial. Il nostro obiettivo è proprio quello di parlare a queste generazioni: capire i valori, conoscerli e interpretarli, coadiuvati dall’intelligenza artificiale”. A rinforzare questo messaggio anche il contributo di Federico Capeci, Ceo di Kantar, che ha analizzato l’approccio e i comportamenti di queste generazioni. Nel corso dell’evento, è stato presentato anche uno studio realizzato da Gi Group Holding in collaborazione con Microsoft Italia, che ha analizzato l’adozione delle tecnologie AI Generativa nelle aziende, aprendo prospettive inedite sulle sue implicazioni per il mercato del lavoro. La ricerca è stata illustrata da Rossella Riccò, Responsabile Area studi e ricerche di ODM Consulting. Il tema è stato poi ripreso e dibattuto anche in una tavola rotonda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA