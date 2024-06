Gramegna(Mes), spero revisione incoraggi attitudine Italia

agenzia

'Oggi opportunità per sentire da Giorgetti cosa farà'

BRUXELLES, 20 GIU – “Quando parliamo della revisione degli strumenti finanziari a disposizione” del Mes, oggi, “ovviamente ci sarà un’opportunità per sentire dall’Italia che cosa intendono fare dopo, ora che le elezioni europee hanno avuto luogo. Ora è ovviamente nelle mani del ministro Giorgetti dire quali sono le intenzioni, siamo in modalità di ascolto, e speriamo che questa relazione su come rendere il Mes adatto agli scopi”, “incoraggerà l’Italia ad avere un’attitudine positiva”. Lo ha detto il direttore generale del Mes Pierre Gramegna arrivando al consiglio dei governatori del Meccanismo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA