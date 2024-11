Grandi (Unhcr), cambiamento climatico provoca sfollamenti

agenzia

'Leader mondiali devono agire con urgenza'

ROMA, 12 NOV – “Il cambiamento climatico sposta le persone e le persone sfollate sono tra quelle più duramente colpite dal cambiamento climatico, dalla scarsità di cibo alle inondazioni alle tensioni sulle scarse risorse” .Lo ha dichiarato l’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop29 in corso a Baku. “I leader mondiali riuniti a Cop29 hanno il dovere di agire con urgenza nei confronti delle comunità colpite” ha aggiunto Grandi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA