Attivista oggi a Campi Bisenzio

FIRENZE, 12 OTT – L’attivista svedese Greta Thunberg è arrivata nel primo pomeriggio allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio per incontrare gli operai in lotta. Greta Thunberg, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dove oggi si tiene un’assemblea.

