Gruppo Monrif, al via Agrofutura domani e sabato a Bologna

agenzia

Due giorni per scoprire il futuro di agricoltura e territori

ROMA, 15 MAG – Prende il via domani e sabato a Bologna il viaggio di Agrofutura, il festival dell’agricoltura del futuro che è il progetto editoriale e territoriale di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, realizzato con il sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e con il patrocinio del Comune di Bologna. ‘Un vero e proprio percorso multicanale – si legge in una nota del Gruppo Monrif – che unisce informazione, divulgazione e partecipazione attiva con l’obiettivo di dare voce a chi crea valore ogni giorno. Un viaggio attraverso eventi dal vivo, contenuti editoriali, formati digitali e iniziative culturali, per esplorare insieme le sfide dell’agricoltura contemporanea e le potenzialità del Made in Italy agroalimentare’. Agrofutura porterà nel cuore di Bologna un ricco programma di eventi, laboratori, incontri, degustazioni e momenti culturali aperti al pubblico. Sede centrale dell’iniziativa sarà il Museo della Storia di Bologna – Palazzo Pepoli, ma l’intera città sarà coinvolta con il percorso ‘Agrofutura in città’: 23 attività commerciali selezionate da Confcommercio Ascom Bologna offriranno esperienze, assaggi, ricette e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio. Il festival proporrà laboratori per bambini e adulti su orticoltura, funghi, piante officinali, biodiversità e api, momenti divulgativi, oltre a incontri con esperti, istituzioni e imprenditori agricoli. Tra i momenti clou, la business conference di domani dalle 9.30 e la proiezione del docufilm ‘Ho visto il finimondo’ a cura de il Resto del Carlino, sull’alluvione in Emilia-Romagna. Nel salotto urbano di Piazza Minghetti, trasformato in serra per l’occasione, si svolgeranno talk, workshop e letture con chef, agricoltori, scienziati, scrittori e volti noti del mondo del food e dell’ambiente. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà attiva Casa Carlino, punto d’incontro tra giornalisti e pubblico. In concomitanza con l’evento, domani uscirà uno speciale editoriale di 56 pagine allegato a Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, con approfondimenti esclusivi su innovazione, sostenibilità e prospettive del settore agroalimentare. Sempre domani, in edicola il Resto del Carlino omaggerà i suoi lettori di una busta di semi per coltivare l’orto in casa. ‘Con Agrofutura vogliamo raccontare una nuova agricoltura: dinamica, tecnologica, sostenibile, al centro delle sfide ambientali e alimentari del nostro tempo – dice Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – Il nostro speciale è uno strumento editoriale pensato per mettere in luce le storie, i protagonisti e le idee che stanno già cambiando il nostro modo di coltivare e di nutrirci’. L’ingresso è gratuito. È possibile consultare il programma completo e iscriversi agli eventi e ai laboratori sul sito: quotidiano.net/agrofutura2025.

